〔欧元债市〕意大利和西班牙公债受挫,因峰会後投资者追捧避险资产

* 危机将得以解决的乐观人气消散,德债上扬而意大利和西班牙公债受挫

* 评等调降威胁令投资者保持避险情绪

路透伦敦12月12日电---公债投资者周一出脱意大利和西班牙公债,并买入德国公债,因偏好低风险资产,有关上周欧盟国家朝着财政一体化方向又迈进一步,将遏制债务危机的信心大跌.

市场越发怀疑,加强财政纪律并建立更强大财政联盟的协议是否足以控制欧元区债务危机--除非其促使欧洲央行(ECB)提高公债购买规模.

"欧洲达成的协议不错:财政协议,承诺降低财政赤字.不过,说实话,这些举措能解决欧债危机吗?答案是不能."Investec分析师Victoria Cadman称.

"我们仍在等待威力更大的解决方案."

尽管欧洲央行日内干预意大利公债市场,但该行并未暗示准备增加公债购买计划规模.数据显示,上周峰会前,该行减少了购债量.

来自评级机构标准普尔方面的消息也令市场警惕,上周五欧盟峰会前夜,该机构警告称如果没有应对危机的果断举措,有可能调降多数欧元区国家评等.

意大利五年期公债收益率一度升穿7%,这凸显出对欧元区低平级国家公债的利空人气.分析师称,周三该国标售五年期公债有可能令该国公债在未来数日承压.

意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB一度达到逾6.8%,对7%的警戒线构成威胁,ECB干预後回到6.6%--日内仍走高20个基点.西班牙10年期公债ES10YT=TWEB一度回到6%上方.多数欧元区国家公债信用违约互换(CDS)上扬.

德债期货FGBLc1收高117个跳动点报136.54,扳回上周五的绝大部分跌幅.德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB跌10.5个基点,报1.996%.

分析师称,鉴於无迹象显示欧洲将出台缓解对欧元区债务短期和长期可持续性担忧的决定性方案,在事态改善前,可能大幅恶化.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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