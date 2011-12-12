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货币新闻 | 2011年 12月 13日 星期二 02:07 BJT

〔表格〕美国财政部标售三年期公债得标利率为0.352%,投标倍数为3.62

路透华盛顿12月12日电---美国财政部称,其三年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率

高值 0.352%

中值 0.319%

低值 0.256%

价格/得标

价格 99.695876

高值得标比率 7.09%

投标倍数 3.62

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 32,000,069,600

总投标 115,957,852,100

竞争性投标得标 31,951,317,500

非竞争性投标得标 48,752,100

FED附加 1,171,134,000

初级市场交易商投标 83,326,000,000

初级市场交易商得标 17,212,905,000

直接投标 12,081,000,000

直接投标得标 2,237,000,000

间接投标 20,502,100,000

间接投标得标 12,501,412,500

发行细节

发行日 2011/12/15

到期日 2014/12/15

CUSIP码 912828RV4

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1

--编译 母红;审校 利棣儿

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