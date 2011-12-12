〔表格〕美国财政部标售三年期公债得标利率为0.352%,投标倍数为3.62

标题新闻：韩国法院驳回日产汽车针对韩环保部对其排放作弊处罚的起诉，但未立即提供裁决理由
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路透华盛顿12月12日电---美国财政部称,其三年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率
高值 0.352%
中值 0.319%
低值 0.256%
价格/得标
价格 99.695876
高值得标比率 7.09%
投标倍数 3.62
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 32,000,069,600
总投标 115,957,852,100
竞争性投标得标 31,951,317,500
非竞争性投标得标 48,752,100
FED附加 1,171,134,000
初级市场交易商投标 83,326,000,000
初级市场交易商得标 17,212,905,000
直接投标 12,081,000,000
直接投标得标 2,237,000,000
间接投标 20,502,100,000
间接投标得标 12,501,412,500
发行细节
发行日 2011/12/15
到期日 2014/12/15
CUSIP码 912828RV4
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)
美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1
--编译 母红;审校 利棣儿
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路透台北2月9日 - 台湾股市周四震荡上扬，再创逾20个月的收盘高位。分析师表示，农历年后本地资金 、信心都充足，纷纷进场拉抬台股。近期成交升温，类股呈现健康轮动，今日主由中小型电子股接棒上涨，指 数仍有续缓步创下高位的可能。 台湾加权股价指数 收涨0.49%,至9,590.18点；今日成交初值 为1,034.46亿台币，上交 易日修正后为1,107.29亿。台股收盘的前高是2015年6月2日的9,614.26点。 〞惊惊涨，目前上涨的信心和资金都充足。〞台新投顾协理黄文清说。 他并表示，年后本土资金进驻股市，交易热络，未来股市仍有再创高点的可能性，因为量能明显升温。目 前可以观察的重点包括只要台股不爆1,500亿台币以上的大量、又收中长黑K棒，则再向上挑战高点都有机会。 本地时间14:09，亚洲主要股市大多走扬，MSCI亚太明晟指数 涨0.26%。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,536-9,650点。(
路透巴黎2月9日 - 法国兴业银行(Societe Generale)周四称，将让旗下汽车租赁子公司ALD上市，这是该银行在低利率导致国内营收下滑之际，将业务进一步向零售银行业之外发展而采取的举措之一。