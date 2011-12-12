〔英国债市〕10年英债收益率触历史低位,欧盟峰会令人失望推高避险资产

* 欧盟峰会後,投资者出脱风险资产

* 10年和两年期英债收益率触及纪录低位

路透伦敦12月12日电---英国公债收益率周一跌至纪录低位,追随德国公债收益率跌势,因投资者怀疑针对欧元区国家实施财政纪律的一项欧盟计划将如何落实,故出脱风险较高的资产.

根据路透数据,截至午後,10年期英债收益率GB10YT=RR较周五收盘位大跌7个基点,至纪录低位2.070%.2014年3月到期,两年期指标英债GB2YT=RR收益率也触及纪录低点0.335%.

"在峰会令人失望的背景下,投资者再度追捧德债.英债的魅力稍逊德债."花旗固定收益分析师Jamie Searle表示.

"今天的市场主题是'风险规避'.股市走低,(欧元区公债)利差大幅走阔,特别是意大利公债利差."他补充道.

不过在英国央行三年-10年期公债周度回购操作中,市场提供相对大量的供应後,英债回吐部分涨幅.

3月英债期货FLGH2收高62个跳动点,报115.69,距离盘中稍早触及的合约高位116.00不远,此前英国股市.FTSE下跌近2%.

不过英债表现仍不及德国公债.英债期货较可比德债期货FGBLH2落後逾30个跳动点,而10年期英债收益率较可比德债收益率则走阔5个基点,报7个基点.

投资者亦准备本周标售的70亿英镑英国公债,尽管大部份将受到英国央行量化宽松操作所抵销.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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