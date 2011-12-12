〔欧洲股市〕录得三周最大单日跌幅,因忧虑欧盟峰会出台的举措作用有限

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收跌1.9%

* 银行股和保险股回落,因担心欧盟协议不足以解决危机

* 成交清淡

路透伦敦12月12日电---欧洲股市周一大幅收跌,录得三周最大单日跌幅,因投资者担忧上周欧盟峰会出台的加强预算纪律的举措在解决欧债危机方面的作用有限.

"举措十分正面,但市场希望看到解决问题的万灵药,但未能如愿,"Invesco Perpetual的基金经理Erik Esselink表示.该公司管理着50亿欧元的资产.

"非常接近年底,未见资金流入.很多投资机构对建立新的风险头寸并非十分积极."

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收挫1.9%,收报967.49点,市场交投清淡,仅为该指数90天均值的76.2%.

银行和保险股受创最重,过去两周,受欧盟峰会将达成解决方案的乐观情绪推动,这两个板块劲扬.

STOXX欧洲600银行指数.SX7P猛跌3.9%,今年迄今累计下跌33.8%,成为跌幅最大的板块,几家银行因欧元区外围国家公债问题而减记.

STOXX欧洲600保险指数.SXIP下跌4.6%.

英国富时100指数.FTSE收跌1.83%,报5,427.86点;德国股市DAX指数.GDAXI重挫3.36%,报5,785.43点,法国CAC-40指数.FCHI急跌2.61%,报3,089.59点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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