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货币新闻 | 2011年 12月 13日 星期二 03:25 BJT

〔标题新闻〕OPEC专家在周三部长级会议前的会议上认同需维持目前约3,000万桶的日产量-代表

OPEC:石油输出国组织

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL9E7NA003]

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