〔纽约期市〕可可期货大幅收高,因Olam报告引发市场空头回补

路透纽约/伦敦12月12日电---可可期货周一上扬,此前商品机构Olam预计2012年可可供给将短缺,引发空头回补并造成大涨.盘中稍早时可可曾一度跌至三年低位.

Olam International(OLAM.SI)可可部门主管Gerry Manley在伦敦对路透表示,全球2011/12年可可产量预计将缺少10万吨磨粉,因市场在经历上一年度的纪录供给过剩後,重新回到短缺状态.

Country Hedging资深分析师Sterling Smith表示,问题是市场是否会真的回到供给短缺.

空头回补操作触发自动止损买盘,并带动了纽约和伦敦市场的走势,两地市场日内由低点到高位,扬升幅度各达到12%.

伦敦3月可可期货LCCH2大涨81英镑,或6%,至每吨1,419英镑,盘中触及三年低位和合约低位1,287英镑,随後涨至日高1,464英镑.

洲际交易所(ICE)-3月可可期货CCc2劲扬114美元,或5.5%,收报每吨2,181美元.盘中低位和高点分别为1,983美元和2,246美元.

美国可可期货触及2008年11月以来最低水准,而过去五周内大幅下跌了逾28%,因全球供给充裕和宏观经济情况不佳.

截至1837GMT,洲际交易所(ICE)-3月阿拉比卡咖啡期货KCH2下挫6.65美分,或3%,收报每磅2.212美元.伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCF2收跌41美元,报每吨1,885美元.

截至1838GMT,ICE-指标3月原糖期货SBH2跌0.08美分,收报每磅23.32美分.

伦敦3月白糖期货LSUH2上涨1.10美元,收於每吨606.30美元.(完)