〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货涨跌互见,受逢低买盘支撑

路透芝加哥12月12日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一涨跌互见,逢低买盘及大豆上涨提供支持,但美元走强及股市下跌令玉米市场承压.

投资者日益担忧欧洲解决债务危机的计划行不通,这一担忧提振美元,打压原油,贵金属及股市.

美国农业部(USDA)称,上周出口检验3,567.4万蒲式耳玉米,介於3,300-3,700万蒲式耳预估区间内.

据报一要麽是指数基金,要麽是对冲基金的金融投资者,在玉米期权市场建立大量看跌头寸,押注在未来两个月内玉米价格会将从6月所创的约8美元纪录高位大跌近40%.

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,大型投机客连续第四周降低其持有的多头CBOT玉米头寸,使其多头头寸水平降至2010年7月来最低.

Global Weather Monitoring称,美国中西部和大平原地区未来两周料将出现对谷物生长有利的降雨和一些降雪,且温度下降的幅度将不足以损害处於休眠状态的冬麦.

3月合约在所有关键的移动均线下方交投.九天相对强弱指标为38.

CBOT-3月玉米合约CH2收跌1/4美分,报每蒲式耳5.94美元.

今日CBOT玉米预估成交量为179,392口.