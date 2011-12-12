〔金属期市〕期铜下滑,因欧洲峰会协议未能打消经济成长及需求忧虑

* 欧元区达成协议,却未能重塑投资者信心

* 中国11月铜进口触及2010年3月迄今最高

* 铝库存达到472吨的纪录高点

路透纽约/伦敦12月12日电---期铜周一触及近两周低位,受累於担忧工业金属需求疲弱,因欧洲峰会达成增强财政纪律的协议未能缓和投资者对债务危机深化及欧元区或陷入经济衰退的担忧.

主要铜消费国中国数据向好,也未能抵消欧洲经济的负面前景.中国铜进口触及2010年3月迄今最高水准.

"目前,交易商们的心思全放在欧洲身上...那里看起来情况不算太好.直到年底前,(他们)都不会想增仓."RBC Capital Markets Global Futures副总裁George Gero说.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收跌2.6%,报每吨7,606美元,上周五最後报每吨7,815美元.今日为三周来最大百分比降幅.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标3月期铜HGH2下跌9.35美分,收於每磅3.4644美元,此前盘中交投区间在3.438-3.5045美元.

欧洲周五达成一项历史性协议,除英国以外,同意起草新条约以深化欧元区经济一体化.欧盟国家将向国际货币基金组织(IMF)提供多达2,000亿欧元双边贷款.[ID:nCN1276678].但新条约在法律上的不确定性以及欧元缺少无限制金融支持令投资者保持谨慎态度.

市场担心欧元区国家削减财政将导致多年来成长滞迟,这将不利於试图将公共财政重回正轨的努力.

意大利和西班牙公债收益率上升、欧洲股市录得三周最大单日跌幅以及欧元兑美元跌至两个月最低,凸显出投资者信心受到打击.

稍早时铜曾一度跌至每吨7,565.50美元的低位,为11月30日迄今最低.年初迄今,期铜已大跌21%.

"铜已跌穿30日移动均线,多数人在揣摩技术投资者是否将再次启动卖空."加拿大皇家银行在一份报告中称.

中国周六公布的初步数据显示,11月铜进口大涨17.9%,至452,022吨,因买家借价格较低的时机买入.数据为金属下跌提供了缓冲.

若浏览中国铜进口初步数据,请点选(link.reuters.com/haj55s)

若浏览中国铁矿石贸易初步数据,请点选(link.reuters.com/kaj55s)

一份路透调查显示,分析师预计2012年中国经济成长8.6%,之前预计为增长逾9%.

最新伦敦金属交易所(LME)数据显示,铝库存MAL-STOCKS触及472万吨,因经济前景悲观影响需求,同时欧洲信贷条件收紧引发该金属持有人卖出库存换取现金.

以下为1839GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 346.25 -9.25 -2.60 444.70 -22.14

LME期铝 2014.00 -51.00 -2.47 2470.00 -18.46

LME期铜 7606.00 -104.00 -1.35 9600.00 -20.77

LME期铅 2105.50 -59.50 -2.75 2550.00 -17.43

LME期镍 18450.00 -150.00 -0.81 24750.00 -25.45

LME期锡 19850.00 -400.00 -1.98 26900.00 -26.21

LME期锌 1932.00 -71.00 -3.54 2454.00 -21.27

上海期铝 16135.00 -5.00 -0.03 16840.00 -4.19

上海期铜 56760.00 -310.00 -0.54 71850.00 -21.00

上海期锌 15575.00 -75.00 -0.48 19475.00 -20.03

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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