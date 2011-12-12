〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,在空头回补带动下自14个月低位反弹

路透芝加哥12月12日电---交易商表示,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高,交易商称,因空头回补推动市场反弹,此前现货合约曾跌至每蒲式耳11美元之下的14个月低位.

对南美,尤其是阿根廷作物种植区干燥天气的担忧亦带来支撑.

咨询机构AgRural下调其对巴西2011/12年度大豆产量预估至7,310万吨,较11月预估下降50万吨,因目前预计大豆播种面积将减少.

大豆期货无视美元走坚的压力.人们愈发担心欧洲解决债务危机的计划不会奏效,美元因此受到提振.

美国农业部公布的报告显示,12月8日止当周美国大豆出口检验量为2,974.9万蒲式耳,低於3,400万-3,800万蒲式耳的预估区间.[ID:nCN1279226]

根据中国海关总署的数据,全球最大的大豆进口国--中国11月进口570万吨大豆,较10月的381万吨增长49.6%.

美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示,大型投机客连续第四周削减其对CBOT玉米期货的净多仓,使其多仓水准降至2010年7月以来最低.

天气预报机构Somar称,巴西最南的大豆农场11月天气较往常干燥,而且本月料不会出现大量降雨,这已导致播种放缓.

CBOT-1月大豆合约SF2收涨4美分,报每蒲式耳11.11美元.

CBOT-12月豆油合约BOc1收低0.28美分,至每磅49.06美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1收涨2.6美元,报每吨278.1美元.

今日CBOT大豆预估成交量为202,497口,豆油为96,766口,豆粕为61,188口.

以下为CBOT农产品期货在1948GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 594.00 -0.25 0.0% -5.6%

CBOT大豆Sc1 1107.00 4.50 0.4% -20.6%

CBOT豆粕SMc1 275.50 3.00 1.1% -25.6%

CBOT豆油BOc1 49.34 -0.85 -1.7% -14.5%

CBOT小麦Wc1 596.00 -2.00 -0.3% -25.0%

CBOT稻米RRc1 1379.50 -21.50 -1.5% -1.4%

欧盟小麦BL2X1 178.75 -0.75 -0.4% -29.2%

美国原油期货CLc1 97.82 -1.59 -1.6% 7.0%

道琼工业指数.DJI 11,958 -226 -1.9% 3.3%

现货金XAU= 1664.76 -45.66 -2.7% 17.3%

欧元/美元EUR= 1.3183 -0.0198 -1.5% -1.2%

美元指数.DXY 79.5350 0.9020 1.2% 0.6%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1930 8 0.4% 8.9%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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