〔纽约汇市〕欧元触两个月低位,因欧盟会後乐观人气消散及评级调降忧虑

* 欧洲央行支持力度有限令债市和欧元承压

* 预计标普将采取评级调降行动;穆迪言论打击人气

* 周二FED会议可能在短期内推动美元

路透纽约12月12日电---欧元兑美元周一触及两个月低位,此前投资者开始怀疑,欧洲领导人出台的举措是否足以终结主权债务危机,并准备迎接可能的欧元区债信评等调降.

市场上周扬升,当时欧元区17国就制定更为严格的财政纪律达成一致.不过乐观人气很快消散,投资者重新卖出欧元,以及意大利和西班牙等问题国家的公债.

"(市场)对於政策总体持偏多观点,但对细节则较为看空.从这方面来看,人们有些担心,"RBC Capital Markets资深外汇策略师Stewart Hall表示.

Hall称,欧洲央行(ECB)不愿增加购买意大利和其他陷入困境的欧元区国家公债的规模,令市场人气受挫,并可能对欧元区公债和欧元构成持续压力.

欧元兑美元EUR=日内下跌1.4%,至1.3185美元,稍早曾触及10月初迄今低位1.3161美元.欧元区外围国家公债较可比德债公债收益率利差走阔後,引发汇市的自动停损卖单,欧元跌势加剧.

目前欧元从10月时的高位回落7.2%,而较5月初触及的略低於1.50美元的2011年高点则低约12.5%.

欧洲央行周一买入短期意大利公债,但购买量不足以令市场信服该行将扩大购债规模,超过据报每周最高200亿欧元.