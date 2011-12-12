〔纽约期市〕ICE期棉收於16个月低位,因欧元区忧虑和作物报告利空

* 欧元区债务忧虑给期棉和外围市场带来压力

* USDA供应报告打压棉市人气

路透纽约12月12日电---分析师表示,棉花期货周一收於16个月低位,受投资者後续卖盘拖累,因欧元区债务危机引发衰退忧虑,而且作物报告利空,使得市场持续处於守势.

洲际交易所(ICE)3月期棉CTH2收跌3.27美分,或3.6%,报每磅87.16美分,盘中交易区间为87.06-90.84美分.

这是棉花期货近月合约自2010年8月底以来的最低结算价,棉市自当时开始走高,并在今年稍早涨至每磅逾2美元的纪录高位.

根据汤森路透的数据,周一成交量约为16,800口,较30天平均水准低约四分之一.

"这是自周五疲弱收盘後的後续卖盘,"独立棉花分析师Mike Stevens称.

"棉市没有机会",他称,棉花期货对衰退"异常敏感",因为衰退可能大幅减少棉花需求.

美国农业部(USDA)预计全球2011/12年度棉花消费量达1.1134亿包,低於上月的1.1427亿包;USDA还预计全球2011/12年度棉花产量为1.2342亿包.

交易所数据显示,周五棉花市场未平仓合约为141,311口.

洲际交易所数据显示,周五总成交量为12,058口,此前一天为7,682口.(完)