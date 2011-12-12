〔全球金市〕金价下挫3%创近三个月来最大单日跌幅,受欧元区忧虑拖累

* 金价创大约三个月来最大单日跌幅

* 跌破技术位带来压力,下一支撑为200日移动均线切入位

* 大量卖权买盘将限制期货跌幅

* 欧系银行出借黄金给金价带来压力

* 关注美国周二公布的零售销售数据

路透纽约12月12日电---金价周一下挫约3%,创近三个月来最大单日跌幅,因对欧洲经济一体化协议的疑虑促使金价跌破技术位.

金价跌幅超过股市及其它大宗商品,此前欧洲峰会协议未能重振市场信心,同时意大利和西班牙的贷款成本增加.

期金投资者转为青睐卖权以对冲下行风险,因每盎司1,700美元下方的大量卖出止损单,推动金价跌至10月底以来的最低水准.

交易商指出.从技术面来看,看空技术形态或令金价自当前价位继续下跌100美元.

1919GMT,现货金XAU=跌2.7%至每盎司1,663.86美元,此前曾触及近两个月低位1,657.04美元.

"近期而言,我们认为金价将继续下挫,至少将跌至1,615美元附近区域,甚至更低,"花旗集团旗下技术研究公司CitiFX的首席技术性策略师Tom Fitzpatrick称.

"头肩顶形态......表明我们可能大举逼近9月所及低位,跌向每盎司1,550美元,甚至跌破该位,"他称.

欲浏览头肩形态相关图表,请点击:(r.reuters.com/pun55s)

现货金下一重要支撑将在约为每盎司1,615美元的200日移动均线切入位.

美国2月期金GCG2结算价跌48.60美元,报1,668.20美元.

成交量较30天平均水准下降约10%,与年底前成交额较少的情况相符.

现货银XAG=跌3.4%,报每盎司31.10美元.

**关注欧系银行出借黄金**

分析师表示,欧系银行为获得美元而出借黄金造成黄金供应过剩,使得黄金租赁需求LGLR降至逾10年来低位.

"实货市场显现出短期内疲弱的些许迹象,因此无法消化这些银行供应的黄金,"摩根大通金属研究部门主管Michael Jansen称.

现货铂金(白金)XPT=跌2%,报每盎司1,480.74美元,现货钯金XPD=跌4.1%,报每盎司655.22美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1668.20 -48.60 -2.8 1660.30 1718.60 148,330

COMEX白银期货 SIZ1 31.002 -1.251 -3.9 30.920 32.300 34,879

COMEX铂金期货 PLF2 1486.90 -28.90 -1.9 1483.40 1520.00 5,899

COMEX钯金期货 PAZ1 663.00 -23.50 -3.4 653.25 684.90 2,780

现货金 XAU= 1663.86 -46.56 -2.7 1657.85 1714.19

现货银 XAG= 31.100 -1.110 -3.4 30.910 32.240

现货铂金 XPT= 1480.74 -30.68 -2.0 1484.75 1516.00

现货钯金 XPD= 655.22 -28.28 -4.1 655.02 681.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 许娜;审校 利棣儿

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=