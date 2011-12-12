〔美国股市〕大幅收跌,受累于欧洲疑虑和英特尔调降财测

* 惠誉称欧元区国家主权评级受压

* 英特尔股价重挫,之前该公司下调营收预期

* 道指收跌1.3%,标普500指数收挫1.5%,Nasdaq指数回落1.3%

路透纽约12月12日电---美国股市周一大幅收跌,因对欧洲的担忧再度成为市场关注焦点,之前主要评级机构警告称,欧洲领导人在应对区内危机方面做得不够.

市场全面走低.标普指数的10个分项指数全数收跌,多数跌幅超过1%.银行股受创最重,科技股也走低,之前道指成分股英特尔下调第四季营收预期.

周五欧盟峰会就收紧欧元区预算控制达成一致後,市场的最初反应是欢欣鼓舞,但周一市场人气发生逆转,对周五举措是否足以平息债务危机的更多忧虑浮现.

"欧洲领导人达成的协议要最终显效尚有很长的路要走,这为市场埋下了震荡隐患,"费城Janney Montgomery Scott的首席投资策略师Mark Luschini表示.

惠誉国际周一表示,欧盟领导人未能出台欧债危机"全面"解决方案令欧元区国家评级的短期压力增加.

欧洲投资者通过抛售西班牙和意大利公债来表达了对峰会结果的看法,这导致两国借款成本攀升.10年期意大利公债收益率一度重回被视为危险区域的7%附近,但收盘回落至6.6%.

美国的银行股跌幅居前,受累于市场再度担忧欧洲金融系统问题可能波及美国的金融机构.标普金融股指数.GSPF劲挫2.6%.美国银行(BAC.N)急跌4.7%,报5.45美元.摩根大通(JPM.N)大跌3.4%,报32.04美元.

对欧洲的看法曾变得越发正面,扶助标普500指数上周录得连续第二周上扬,但波动性仍然高企,因市场活动仍受最新的消息所主导.

道琼工业指数.DJI收跌162.87点,或1.34%,至12,021.39点;标准普尔500指数.SPX收挫18.72点,或1.49%,至1,236.47点.Nasdaq指数.IXIC回落34.59点,或1.31%,至2,612.26点.