〔货币市场〕结算压力可能在年底推升美国公债回购利率

路透纽约12月12日电---隔夜担保品利率上周走软,但今年最後一批美国公债标售带来的结算压力可能在年底推升美国公债回购利率.

预计美国财政部将在七次标售中发售1,770亿美元公债,将在八个交易日中完成标售.

纽约巴克莱资本的短期利率策略师Joseph Abate表示,美国公债回购利率上周从之前一周的10个基点左右降至5个基点左右,但结算压力在年底可能将其推升至10个基点附近.

他说,上周担保品利率下降约5个基点,但隔夜利率本周可能回升.

他说,"我们预计,本周的公债结算将在周五前把美国公债回购利率推高至10个基点."

12月30日至1月3日的年底担保品交易目前价格约为6个基点.

美国财政部将在周一、周二和周三标售公债.

"之後,我们预计回购将持稳,尽管考虑到交易商资产负债表能力缺乏,担保品利率有下降的轻微倾向."

Abate表示,"相对於美国公债回购利率的普遍水平,这种预期中的下降大致符合近年的情况."

路透调查显示,分析师预期市场对於欧洲央行(ECB)新推出的三年期资金标售的需求将会很高.

德国商业银行的利率策略师Christoph Rieger表示,问题是这种需求是新钱,或者只是代表资金从现有操作中转出.

意大利以略低於6%的利率发售70亿欧元的一年期公债,吸引到散户的良好需求.

Prudential Fixed Income的首席投资策略师Robert Tipp表示,"这可能是欧洲央行周四宣布的长期再融资操作对短期主权债产生正面影响的初步迹象."(完)

--编译 张涛;审校 戴素萍

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