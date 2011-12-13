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货币新闻 | 2011年 12月 13日 星期二 23:09 BJT

〔表格〕美国10月企业库存较前月增长0.8%,预估为增长0.9%

路透12月13日电---美国商务部周二公布,美国10月企业库存较前月增长0.8%,预估为增长0.9%.9月确认为持平.

10月企业库存及销售数据如下(经季节调整):

(变动百分比) 10月 9月 (前值) 11年/10年10月

库存 0.8 持平 持平 8.7

销售 0.7 0.6 0.6 10.9

(以10亿美元计) 10月 9月 (前值) 10年10月

库存 1,546.4 1,533.5 1,532.5 1,422.0

销售 1,217.9 1,209.6 1,209.7 1,098.7

库存/销售比 1.27 1.27 1.27 1.29 (完)

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--编译 母红;审校 利棣儿

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