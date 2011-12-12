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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 06:32 BJT

《日本重要政经日程》--12月13日

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本内阁会议,财务大臣安住淳会後召开记者会.

-- - 日本央行进行三个月期美元供应操作.

0130 - 标售五年期公债.

0200 - 公布11月电力数据.

0500 - 丸红经济研究所就2012年全球铝供需前景召开简布会.

企业面:

0800 - Fast Retailing管理层会见外国媒体记者.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 戴素萍

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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