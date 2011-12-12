全球外汇市场12月13日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
12月12日(一)
2145 - 新西兰11月食品价格指数.
12月13日(二)
-- - 日本内阁会议,之後财务大臣安住淳举行新闻发布会.
-- - 日本央行三个月美元操作.
-- - 石油输出国组织(OPEC)发布月度油市报告.
0001 - 英国11月皇家测量师学会(RICS)房价差值.
0030 - 澳洲国民银行(NAB)11月企业信心指数.
0030 - 澳洲第三季房屋开工.
0630 - 法国消费者物价调和指数(HICP).
0930 - 英国11月消费者物价指数(CPI).
1000 - 德国12月ZEW景气判断指数.
1245 - 美国ICSC/高盛连锁店销售.
1330 - 美国11月零售销售.
1355 - 美国Redbook连锁店销售.
1500 - 美国10月企业库存.
1500 - 美国12月IBD消费者信心指数.
1500 - 美国联邦住房金融局督察长Steve Linick出席参议院银行业委员会听证会.
1915 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 张涛
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。