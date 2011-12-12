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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 06:45 BJT

全球外汇市场12月13日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月12日(一)

2145 - 新西兰11月食品价格指数.

12月13日(二)

-- - 日本内阁会议,之後财务大臣安住淳举行新闻发布会.

-- - 日本央行三个月美元操作.

-- - 石油输出国组织(OPEC)发布月度油市报告.

0001 - 英国11月皇家测量师学会(RICS)房价差值.

0030 - 澳洲国民银行(NAB)11月企业信心指数.

0030 - 澳洲第三季房屋开工.

0630 - 法国消费者物价调和指数(HICP).

0930 - 英国11月消费者物价指数(CPI).

1000 - 德国12月ZEW景气判断指数.

1245 - 美国ICSC/高盛连锁店销售.

1330 - 美国11月零售销售.

1355 - 美国Redbook连锁店销售.

1500 - 美国10月企业库存.

1500 - 美国12月IBD消费者信心指数.

1500 - 美国联邦住房金融局督察长Steve Linick出席参议院银行业委员会听证会.

1915 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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