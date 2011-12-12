〔纽约汇市〕欧元触两个月低位,因欧盟会後乐观人气消散及评级调降忧虑(更新版)

(新增文末收盘表格)

* 欧洲央行支持力度有限令债市和欧元承压

* 预计标普将采取评级调降行动;穆迪言论打击人气

* 周二FED会议可能在短期内推动美元

路透纽约12月12日电---欧元兑美元周一触及两个月低位,此前投资者开始怀疑,欧洲领导人出台的举措是否足以终结主权债务危机,并准备迎接可能的欧元区债信评等调降.

市场上周扬升,当时欧元区17国就制定更为严格的财政纪律达成一致.不过乐观人气很快消散,投资者重新卖出欧元,以及意大利和西班牙等问题国家的公债.

"(市场)对於政策总体持偏多观点,但对细节则较为看空.从这方面来看,人们有些担心,"RBC Capital Markets资深外汇策略师Stewart Hall表示.

Hall称,欧洲央行(ECB)不愿增加购买意大利和其他陷入困境的欧元区国家公债的规模,令市场人气受挫,并可能对欧元区公债和欧元构成持续压力.

欧元兑美元EUR=日内下跌1.4%,至1.3185美元,稍早曾触及10月初迄今低位1.3161美元.欧元区外围国家公债较可比德债公债收益率利差走阔後,引发汇市的自动停损卖单,欧元跌势加剧.

目前欧元从10月时的高位回落7.2%,而较5月初触及的略低於1.50美元的2011年高点则低约12.5%.

欧洲央行周一买入短期意大利公债,但购买量不足以令市场信服该行将扩大购债规模,超过据报每周最高200亿欧元.

欧元兑日圆EURJPY=亦下跌1%,报102.73日圆.美元兑日圆JPY=则上涨0.5%,报77.91日圆.

**债信评等警告**

欧洲领导人未出台果断举措来缓解欧元区国家和银行的短期压力,引发三大评级机构发出警告,其中穆迪称可能检讨欧盟全部27个成员国的评级.

惠誉也表示,峰会未能给出综合解决方案,而上周标普则称,如果没有决定性方案出台,可能调降欧元区多国评级.

Hall表示,许多欧元区国家公债的交易水准相当於评级已被调降的水平,暗示评级机构将令这些国家的评级与其债券交易水准相一致.

不过他说,调降这些国家评级令人担忧,因此举可能导致欧元区救助基金评级也遭调降,这将给欧元带来压力.

交易商表示,这意味着短期内欧元反弹将可能提供卖出契机,欧元可能测试1.3145美元的10月低位.

另一个不确定因素是美国联邦储备理事会(美联储, FED)周二会议.投资者将仔细寻找联储是否在计划采取更多货币放宽政策的蛛丝马迹.

"在我们看过声明前,一切都不好说,"SMBC日兴证券首席交易商Joe DeGeronimo说,他还指出周一交投清淡.

若美联储发出任何进一步宽松政策的暗示,例如买入抵押贷款支持债券,料都将会打压美元.美元兑瑞郎CHF=上扬1.4%,报0.9371瑞郎.

市场的总体焦虑情绪也拖累澳元等高收益货币的表现.澳元兑美元AUD=D4下滑1.5%,报1.0070美元.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3184 1.3372 -1.41 -1.44 1.3377

美元/日圆 JPY= 77.89 77.52 +0.48 -4.02 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 102.73 103.66 -0.90 -5.43 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.9367 0.9242 +1.35 +0.34 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5585 1.5659 -0.47 -0.09 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0259 1.0183 +0.75 +2.93 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0070 1.0214 -1.41 -1.30 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2355 1.2355 +0.00 -1.07 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8461 0.8542 -0.95 -1.29 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.7633 0.7752 -1.54 -2.03 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.8350 5.7460 +1.55 +0.23 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.6950 7.6871 +0.10 -1.21 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.8694 6.7286 +2.09 +2.38 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.0638 9.0020 +0.69 +0.92 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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