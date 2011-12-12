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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 06:33 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月12日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 58.43 -3.43 -5.54 4642665

搜狐 (SOHU.O) 50.22 -2.18 -4.16 794681

网易 (NTES.O) 47.80 +0.54 +1.14 608106

百度 (BIDU.O) 127.65 -2.87 -2.20 4118537

亚信科技 ASIA.O 8.45 -0.49 -5.48 542531

侨兴环球电话 XING.O 0.75 -0.03 -4.18 57333

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.93 -0.15 -1.15 2261392

联电 (UMC.N) 2.03 -0.09 -4.25 1927049

日月光 (ASX.N) 4.51 -0.06 -1.31 149668

矽品精密 (SPIL.O) 4.20 -0.09 -2.10 1371584

和信超媒体 (GIGM.O) 0.82 -0.02 -2.38 135851

友达 (AUO.N) 4.28 -0.21 -4.68 300429

中华电信 (CHT.N) 33.39 -0.11 -0.33 37361

台湾国际航电 (GRMN.O) 37.96 +0.06 +0.16 1651886

香港

中国移动 (CHL.N) 47.94 -0.51 -1.05 199811

中国联通 (CHU.N) 20.30 -0.85 -4.02 468474

中国电信 (CHA.N) 59.18 -0.81 -1.35 28404

中芯国际 (SMI.N) 2.31 -0.04 -1.70 131721

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.61 +0.10 +2.85 1901

(完)

--整理 李爽

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