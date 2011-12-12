《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月12日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 58.43 -3.43 -5.54 4642665
搜狐 (SOHU.O) 50.22 -2.18 -4.16 794681
网易 (NTES.O) 47.80 +0.54 +1.14 608106
百度 (BIDU.O) 127.65 -2.87 -2.20 4118537
亚信科技 ASIA.O 8.45 -0.49 -5.48 542531
侨兴环球电话 XING.O 0.75 -0.03 -4.18 57333
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.93 -0.15 -1.15 2261392
联电 (UMC.N) 2.03 -0.09 -4.25 1927049
日月光 (ASX.N) 4.51 -0.06 -1.31 149668
矽品精密 (SPIL.O) 4.20 -0.09 -2.10 1371584
和信超媒体 (GIGM.O) 0.82 -0.02 -2.38 135851
友达 (AUO.N) 4.28 -0.21 -4.68 300429
中华电信 (CHT.N) 33.39 -0.11 -0.33 37361
台湾国际航电 (GRMN.O) 37.96 +0.06 +0.16 1651886
香港
中国移动 (CHL.N) 47.94 -0.51 -1.05 199811
中国联通 (CHU.N) 20.30 -0.85 -4.02 468474
中国电信 (CHA.N) 59.18 -0.81 -1.35 28404
中芯国际 (SMI.N) 2.31 -0.04 -1.70 131721
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.61 +0.10 +2.85 1901
(完)
--整理 李爽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。