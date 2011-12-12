版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 13日 星期二 06:31 BJT

《美国重要政经日程》--12月13日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1330 - 商务部公布11月零售销售数据.

1500 - 商务部公布10月企业库存.

1500 - 劳工部发布月度就业形势报告.

1630 - 财政部每周例行标售四周及52周国库券.

1800 - 财政部标售10年期公债.

1915 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定.

2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 戴素萍

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐