《美国个股焦点》英特尔调降第四季财测,因泰国洪灾破坏PC业供应链

* 英特尔表示客户正削减库存

* 预计第四季营收为137亿美元,低於市场预估的146.5亿

* 未按公认会计原则(GAAP)计算的毛利率预估调降至65.5%

* 股价收低4.0%

路透12月12日电---全球最大的晶片生产商英特尔(INTC.O)警告称,硬盘驱动器供应短缺将冲击该公司当前季度的营收,成为最新一家就泰国洪灾造成影响发出预警的个人电脑(PC)业者.

该公司预警打压其股价收低4.0%,并拖累美股走势.

泰国自7月底以来的洪灾已导致数百人丧生,并造成数以十亿美元计的损失,洪灾还破坏了PC和汽车行业的国际供应链.