《美国个股焦点》英特尔调降第四季财测,因泰国洪灾破坏PC业供应链

企业并购：英飞凌和Cree警告称，美国政府或将阻碍Wolfspeed部门出售
路透法兰克福2月8日 - 德国芯片(晶片)生产商英飞凌(Infineon)和美国发光二极体(LED)照明设备生产商Cree警告称，Cree拟将Wolfspeed功率与射频(RF)部门出售给英飞凌的计划或许难以推进，原因是美国政府存在国家安全方面的顾虑。
* 英特尔表示客户正削减库存
* 预计第四季营收为137亿美元,低於市场预估的146.5亿
* 未按公认会计原则(GAAP)计算的毛利率预估调降至65.5%
* 股价收低4.0%
路透12月12日电---全球最大的晶片生产商英特尔(INTC.O)警告称,硬盘驱动器供应短缺将冲击该公司当前季度的营收,成为最新一家就泰国洪灾造成影响发出预警的个人电脑(PC)业者.
该公司预警打压其股价收低4.0%,并拖累美股走势.
泰国自7月底以来的洪灾已导致数百人丧生,并造成数以十亿美元计的损失,洪灾还破坏了PC和汽车行业的国际供应链.
洪水导致泰国众多工厂关闭,迫使PC厂商争相购买供应愈发稀少的硬盘驱动器.泰国是全球第二大硬盘驱动器出口国.
路透法兰克福2月8日 - 德国芯片(晶片)生产商英飞凌(Infineon)和美国发光二极体(LED)照明设备生产商Cree警告称，Cree拟将Wolfspeed功率与射频(RF)部门出售给英飞凌的计划或许难以推进，原因是美国政府存在国家安全方面的顾虑。
路透华盛顿2月8日 - 英特尔(Intel)选择在美国白宫椭圆形办公室宣布，对此前搁置的亚利桑那州工厂投资70亿美元；并称该工厂建成运营后将创造3,000个工作岗位。
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