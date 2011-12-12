〔国际油市〕NYMEX原油期货收低,因对欧元区境况存疑且美元升值

路透纽约12月12日电---美国原油期货周一下跌,因对欧洲解决债务危机能力的忧虑以及对撙节举措会减缓经济成长的担忧打压欧元,支撑美元,并抑制油价.

上周欧盟峰会达成的有关加强欧元区财政纪律的协议,周一未能帮助重振金融市场信心,因市场仍担心严格控制预算中期内会减缓经济成长.

欧元兑美元触及两个月低点,因投资者质疑欧洲领导人的举措是否足以结束主权债务危机,并担心欧元区债信评级可能被下调.

美元指数.DXY升逾1%.

美国石油库存上升,取暖油需求疲弱,且取暖燃料季温和开局,亦给油价带来压力.

全美气象服务(NWS)预计,美国本周取暖需求料较正常水平低15.3%,取暖油需求料较平常低14.3%,上周为较正常水准低20.6%.