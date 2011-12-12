〔加拿大汇市〕加元触及近两周最低,市场疑虑令交易热度退却

路透多伦多12月12日电---加元兑美元周一触及近两周最低,因市场对欧盟上周签署的旨在强化成员国预算纪律的协议能否解决长期债务问题疑虑增加.

该协议公布後加元周五一度劲扬,但周一升势很快消失,因新协议仍面临着法律方面的不确定性,且欧元仍不具备无限财政支持.

这些忧虑促使投资者涌入相对安全的美元,抛出加元、欧元等风险较高货币.

"周五交易的热度已经退却,"Scotia Capital首席汇市策略师Camilla Sutton说."这个协议在各个方面令人失望,我认为市场是这样解读的.欧洲(问题)没有简单的速效药,仅仅看财政方面,就的确会可能出现标普给不少国家降评的情况."

标普周一对欧元区施加更多压力,其欧洲首席分析师Jean-Michel Six称欧元区解决债务问题时间紧迫,或需再次金融震荡来使之有所进展.

加元兑美元CAD=D4在北美交易时段收报1.0258加元,或0.9748美元,低於周五收盘价1.0184加元或0.9819美元.此前低见1.0285加元或0.9723美元,创11月30日以来最低.(完)

--编译 石冠兰; 审校 张荻

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