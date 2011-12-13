汾西矿业集团中标肯尼亚东部省煤矿

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透内罗毕12月12日电---肯尼亚能源部首席地质学家John Omenge周一表示，肯尼亚选中中国汾西矿业集团负责开发其东部省(Eastern Province)的煤矿，预计未来三年内将投产。
肯尼亚政府去年启动招标时共收到16家公司的意向书，後来削减至11家，最终七家公司递交了投标书。
John Omenge在接受路透电话采访时表示：“从经济和技术角度来看，汾西矿业集团提交的有关C、D两处矿区的两份标书最符合招标要求。”
“C区煤矿主要供当地使用，我们预计将在获得采矿权之後的两年半内投入运营。”
Omenge表示，汾西矿业集团将分别针对C、D两处矿区向肯尼亚政府支付300万美元和50万美元，以换取21年的连续采矿权。
他补充道，汾西矿业集团还将允许政府在项目中参股11%，并分别享有C、D矿23.6%和21.1%的总收入。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。