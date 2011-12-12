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市场报道 | 2011年 12月 13日 星期二 06:55 BJT

〔加拿大股市〕收低1.1%并创12月以来最低收位,受欧债疑虑打压

路透多伦多12月12日电---加拿大股市周一跌至11月底以来的低位,矿业与能源股下滑,加之上周欧盟协议带来的乐观情绪消退.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低126.86点或1.1%,报於11,907.89,这是11月29日以来的最低收盘水准.

10项分类指数中有八项收低,材料类股跌2.5%,跌幅居前.

受铜价下滑影响,基本金属矿商类股下跌近3%.(完)

--编译 张涛;审校 张荻

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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