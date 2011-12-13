惠誉：欧盟峰会失败令欧元区国家评级压力上升

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约12月12日电---惠誉周一称，欧盟领导人没有达成债务危机“全面”解决方案，令欧元区国家的短期评级压力上升。
上周五欧盟领导人达成历史性共识，将起草新的协议，对欧元区进行更深度经济整合，但是对抗债务危机的更坚定措施仍不确定。
“看起来没有危机‘全面解决方案’”。惠誉在声明中写道。
“渐进式的方案与迅速的全面解决方案相比，将产生额外的经济和金融成本。这意味着危机将以不同的严重程度在2012年甚至更长时间持续，直到欧元区能够维持广泛经济复苏。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。