版本:
中国
债券 | 2011年 12月 13日 星期二 08:56 BJT

惠誉：欧盟峰会失败令欧元区国家评级压力上升

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约12月12日电---惠誉周一称，欧盟领导人没有达成债务危机“全面”解决方案，令欧元区国家的短期评级压力上升。

上周五欧盟领导人达成历史性共识，将起草新的协议，对欧元区进行更深度经济整合，但是对抗债务危机的更坚定措施仍不确定。

“看起来没有危机‘全面解决方案’”。惠誉在声明中写道。

“渐进式的方案与迅速的全面解决方案相比，将产生额外的经济和金融成本。这意味着危机将以不同的严重程度在2012年甚至更长时间持续，直到欧元区能够维持广泛经济复苏。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐