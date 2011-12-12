〔东京汇市〕欧元下跌,受欧元区主权评级或被调降的忧虑打压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 对欧元区评级被调降的担忧打压市场信心
* 欧元大幅下跌为新一轮跌势打下基础
* 商品货币也受损,美元表现抢眼
路透悉尼12月13日电---欧元周二亚洲时段在两个月低点附近挣扎,而商品货币也受创,因投资者预计欧元区主权债信评级最早会在本周被调降.
评级机构周一警告称,欧盟峰会未能推出强有力举措缓解目前区内债市的忧虑.市场气氛因此益发紧张.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。