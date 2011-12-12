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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 07:09 BJT

〔东京汇市〕欧元下跌,受欧元区主权评级或被调降的忧虑打压

* 对欧元区评级被调降的担忧打压市场信心

* 欧元大幅下跌为新一轮跌势打下基础

* 商品货币也受损,美元表现抢眼

路透悉尼12月13日电---欧元周二亚洲时段在两个月低点附近挣扎,而商品货币也受创,因投资者预计欧元区主权债信评级最早会在本周被调降.

评级机构周一警告称,欧盟峰会未能推出强有力举措缓解目前区内债市的忧虑.市场气氛因此益发紧张.

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