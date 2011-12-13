〔金砖国家〕12月12日股汇市收盘纵览

路透12月13日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月12日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.99%,报924.91点.

中国股市:沪综指缩量收跌至近33个月新低.此前数据显示,11月进出口增速双双回落,推升投资者对经济放缓忧虑,而明年将保持稳健货币政策的基调亦令市场失望,大盘呈现连续弱势下行.沪综指.SSEC收报2291.545点,跌23.725点,或1.02%,此前收盘低位为2009年3月20日的2,281.087点.沪市地产类指数.SSEP重挫2.36%.今日A股成交额减至364亿元,创2008年12月31日来最低,当时为334亿元.[ID:nCN1278184][.SSCN]

香港股市:香港股市在淡静交投中收低,恒生指数在沪综指收於2,300点关键支撑位下方後回吐稍早涨幅,中资股跌势拖累大盘.恒生指数.HSI收跌0.06%,报18,575.66点,恒生国企指数.HSCE收报10,059.35点,日内跌0.07%.[ID:nCH0090181][.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS在高开的中间价引领下走升,但出口数据疲弱,令人民币升值预期进一步减弱,汇价盘中连续第九个交易日触及交易区间下限.交易员指出,年底市场交投冷清;尽管央行仍维持中间价在高位区间的稳定运行,但目前企业结汇意愿明显降低,日间交投多围绕交易区间下限展开.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水140点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3746元.[ID:nCN1278130][CNY/CN]

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印度股市:下跌2.12%至两周收盘低位,此前该国10月工业生产数据跌幅高於预期,加重了有关经济放缓的忧虑.指标BSE指数.BSESN收跌343.11点,报15,870.35点,为11月25日来最低收盘水准.所有成分股除三支外均下滑,该指数日内跌幅一度达到2.3%.[ID:nL3E7NC3MU][.BO]

印度汇市:印度卢比一度跌至纪录低点,因工业生产数据显示印度经济将进一步放缓後,投资者寻求买入美元避险.卢比兑美元INR=D2收低1.53%,报52.84/85,创11月21日来最大单日跌幅,盘内一度触及纪录低位52.87.交易商称卢比可能进一步下滑,几日内可能触及54.[ID:nL3E7NC3UD][INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,363.670点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低4.03%,报718.02点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX贬值0.41%,报31.5841卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX上升0.5%报41.7904卢布.

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巴西股市:拉丁美洲股市收低,因投资者仍对上周欧盟峰会达成的协议能否快速解决该地区债务危机存有疑虑,而且发达经济体经济活动下降以及中国贸易增长放缓.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收跌1.53%,报57,346点,在略高於14日简单移动均线切入位的水准交投.[ID:nN1E7BB09S]

巴西汇市:巴西雷亚尔和墨西哥比索兑美元下滑约2%,领跌拉美货币,因担心欧洲在控制债务危机方面做得太少.雷亚尔兑美元BRBY跌2.07%,报1.8430,创近三周来最大单日跌幅,并触及11月29日来最低收盘水准.[ID:nN1E7BB0KK]

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南非股市:收低1.4%,因贵金属价格大幅下跌打击矿业股.交易商称,约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI还可能进一步下挫,该指数此前未能守在关键阻力位29,400点上方.约翰内斯堡Top-40绩优股指数收跌1.36%,报28,772.86点;综合指数.JALSH收低1.1%,报32,270.06点.

[ID:nL6E7NC3KO][.J]

南非汇市:南非兰特兑美元下挫2.4%,因市场受到投资者避险情绪的冲击.兰特兑美元ZAR=D3开盘报8.10,而且盘初一度小幅上升,但午後尾盘下跌2.4%,报8.2760,因投资者避险.但美元兑兰特的涨势料将被限制在8.30下方,尽管欧元疲弱,因之前兰特与欧元的强劲相关性在假日清淡交投中有所降低.[ID:nL6E7NC3IY][ZAR/](完)