〔美国债市〕机构债利差交易淡静中走阔,表现略好於互换利差

IFR纽约12月12日电---机构债利差周一跟随公债升势走阔0.5至1.5个基点,因市场对欧盟峰会结果存有疑问导致资金逃向优质资产.机构债表现略好於持续走阔的互换利差.

周一机构债开盘不力,交易淡静,因交易商在年末将至之际保持犹豫心态.

午後交易量有所上升,周一TRACE显示的成交额总计53.46亿美元,成交量总计3,319宗,其中到期一次偿还债券成交额占17亿美元.客户买卖规模相当,卖盘为3.62亿美元,买盘为4.75亿美元.交易商与交易商成交总计8.66亿美元.

房贷美(Freddie Mac)FMCC.OB以较低票息标售15亿美元三个月期债券及15亿美元六个月期债券.本周三个月票券报0.010%,较上周高0.3个基点,六个月票券报0.069%,高0.5个基点.

联邦住宅贷款抵押公司(FHLMC)周三有一次发债机会,但考虑到政府发起企业(GSE)融资需求降低,料将放弃此次发债,或续发两年期或三年期债券.(完)

--编译 石冠兰; 审校 李爽

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