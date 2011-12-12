〔美国债市〕机构债利差交易淡静中走阔,表现略好於互换利差

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
IFR纽约12月12日电---机构债利差周一跟随公债升势走阔0.5至1.5个基点,因市场对欧盟峰会结果存有疑问导致资金逃向优质资产.机构债表现略好於持续走阔的互换利差.
周一机构债开盘不力,交易淡静,因交易商在年末将至之际保持犹豫心态.
午後交易量有所上升,周一TRACE显示的成交额总计53.46亿美元,成交量总计3,319宗,其中到期一次偿还债券成交额占17亿美元.客户买卖规模相当,卖盘为3.62亿美元,买盘为4.75亿美元.交易商与交易商成交总计8.66亿美元.
房贷美(Freddie Mac)FMCC.OB以较低票息标售15亿美元三个月期债券及15亿美元六个月期债券.本周三个月票券报0.010%,较上周高0.3个基点,六个月票券报0.069%,高0.5个基点.
联邦住宅贷款抵押公司(FHLMC)周三有一次发债机会,但考虑到政府发起企业(GSE)融资需求降低,料将放弃此次发债,或续发两年期或三年期债券.(完)
--编译 石冠兰; 审校 李爽
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。