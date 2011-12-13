心理疾病影响工作效率--OECD

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦12月12日电---经济合作暨发展组织（OECD）周一发布的报告称，五分之一的上班族受抑郁症或焦虑症等心理疾病困扰，导致工作效率下降。

OECD发现，受心理疾病困扰的上班族经常因病请假，OECD国家30-50%的残疾救济金用於心理疾病。

报告称，决策者需要寻找新的方法解决心理疾病导致的社会和经济问题，因工作压力等触发因素料将增加。

“工作的不安全感上升和工作压力可能导致未来几年心理疾病发病率上升。过去10年，OECD各国受工作相关压力困扰的上班族比例都有所增加。当前的经济形势下，越来越多的人担忧能否保住工作。”

抑郁症已经成为死亡、致残和全球经济负担的主要原因之一，世界卫生组织预计，到2020年时，抑郁症将成为全球医疗负担第二大的疾病。

报告指出，有心理疾病的人就业率为55-70%，较没有心理疾病的人低约10-15个百分点。不过有心理疾病的人失业的机率则是心理健康人的两至三倍。这种差距是相当大的经济损失。

“如果治疗方法得当，大多数普通心理疾病能够好转，从而增加就业机会。”（完）