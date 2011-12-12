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货币新闻 | 2011年 12月 13日 星期二 07:30 BJT

〔中国个股〕海通证券决定推迟H股发行,另行选择适当时间完成--公告

路透上海12月13日电---中国海通证券(600837.SS)(6837.HK)周二公告称,决定推迟H股发行工作,因目前市场环境变化以及近期市场意外地出现剧烈波动.

公司称,将另行选择适当的时机和发行窗口完成H股发行上市工作.

该公告确认了路透昨日援引消息人士的报导.消息人士对路透称,海通证券决定推迟规模高至17亿美元的香港IPO,并於明年首季始考虑是否卷土重来.[ID:nCH0090171]

海通证券已於12月5日在香港刊登H股招股说明书.该公司原预期於上周五(12月9日)或前後为其H股定价,并无论如何不会迟於12月13日,倘在12月13日或之前仍未能协定发售价,则其全球发售将不会进行并将告失效.

海通证券原来计划发行12.294亿股H股,招股价区间为9.38-10.58港元,集资115.3-130亿港元.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红

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