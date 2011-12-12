〔中国个股〕海通证券决定推迟H股发行,另行选择适当时间完成--公告

标题新闻：韩国法院驳回日产汽车针对韩环保部对其排放作弊处罚的起诉，但未立即提供裁决理由
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路透上海12月13日电---中国海通证券(600837.SS)(6837.HK)周二公告称,决定推迟H股发行工作,因目前市场环境变化以及近期市场意外地出现剧烈波动.
公司称,将另行选择适当的时机和发行窗口完成H股发行上市工作.
该公告确认了路透昨日援引消息人士的报导.消息人士对路透称,海通证券决定推迟规模高至17亿美元的香港IPO,并於明年首季始考虑是否卷土重来.[ID:nCH0090171]
海通证券已於12月5日在香港刊登H股招股说明书.该公司原预期於上周五(12月9日)或前後为其H股定价,并无论如何不会迟於12月13日,倘在12月13日或之前仍未能协定发售价,则其全球发售将不会进行并将告失效.
海通证券原来计划发行12.294亿股H股,招股价区间为9.38-10.58港元,集资115.3-130亿港元.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红
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路透台北2月9日 - 台湾股市周四震荡上扬，再创逾20个月的收盘高位。分析师表示，农历年后本地资金 、信心都充足，纷纷进场拉抬台股。近期成交升温，类股呈现健康轮动，今日主由中小型电子股接棒上涨，指 数仍有续缓步创下高位的可能。 台湾加权股价指数 收涨0.49%,至9,590.18点；今日成交初值 为1,034.46亿台币，上交 易日修正后为1,107.29亿。台股收盘的前高是2015年6月2日的9,614.26点。 〞惊惊涨，目前上涨的信心和资金都充足。〞台新投顾协理黄文清说。 他并表示，年后本土资金进驻股市，交易热络，未来股市仍有再创高点的可能性，因为量能明显升温。目 前可以观察的重点包括只要台股不爆1,500亿台币以上的大量、又收中长黑K棒，则再向上挑战高点都有机会。 本地时间14:09，亚洲主要股市大多走扬，MSCI亚太明晟指数 涨0.26%。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,536-9,650点。(
路透巴黎2月9日 - 法国兴业银行(Societe Generale)周四称，将让旗下汽车租赁子公司ALD上市，这是该银行在低利率导致国内营收下滑之际，将业务进一步向零售银行业之外发展而采取的举措之一。