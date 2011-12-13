利比亚班加西爆发对新政府抗议活动

澳门产业：今年博彩业收入料中至高单位数增长，高端业务趋稳--惠誉
惠誉此前预期今年起澳门博彩业收入将有中个位数增长，现在进一步确定今年的增幅为中至高单位数，因预期贵宾厅/高端中场业务趋稳，同时基于对中国GDP增长为6.4%的预测，以及美高梅中国旗下美高梅金光将于下半年开幕。
(本文由路透中文网编译提供)
路透的黎波里12月12日电(记者 Ali Shuaib)---数万名示威者周一聚集在利比亚东部城市班加西，表达对国家新领导人的不满和失望。
一名目击者对路透表示，大约两三万名示威者聚集在市中心的Shajara广场和附近一条名为Abdel Nasser的街道。这也是该城市爆发反卡扎菲起义以来，发生的规模最大的一场示威活动。
示威者高呼“革命始于班加西”，并要求更换利比亚临时政府领导人，剥离现政府中任何与卡扎菲政权有关的人。
在推翻了卡扎菲政权42年的统治之後，利比亚临时政府试图使该国重回正轨，并打造民主体制。
但是临时政府正面对普通民众和地区利益集团的巨大压力。民众对利比亚的进步失去了耐心，各地利益集团不想将权利让与未经选举产生的中央政府。
利比亚国家过渡委员会主席贾利勒(Mustafa Abdel Jalil)周一呼吁利比亚人给新政府更多时间。
他对记者表示：“我们希望大家能够支持过渡政府，保持耐心。我们已经忍耐了40年，我相信，新政府需要大家保持耐心的时间不会很长。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
惠誉此前预期今年起澳门博彩业收入将有中个位数增长，现在进一步确定今年的增幅为中至高单位数，因预期贵宾厅/高端中场业务趋稳，同时基于对中国GDP增长为6.4%的预测，以及美高梅中国旗下美高梅金光将于下半年开幕。
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