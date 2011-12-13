利比亚班加西爆发对新政府抗议活动

(本文由路透中文网编译提供)

路透的黎波里12月12日电(记者 Ali Shuaib)---数万名示威者周一聚集在利比亚东部城市班加西，表达对国家新领导人的不满和失望。

一名目击者对路透表示，大约两三万名示威者聚集在市中心的Shajara广场和附近一条名为Abdel Nasser的街道。这也是该城市爆发反卡扎菲起义以来，发生的规模最大的一场示威活动。

示威者高呼“革命始于班加西”，并要求更换利比亚临时政府领导人，剥离现政府中任何与卡扎菲政权有关的人。

在推翻了卡扎菲政权42年的统治之後，利比亚临时政府试图使该国重回正轨，并打造民主体制。

但是临时政府正面对普通民众和地区利益集团的巨大压力。民众对利比亚的进步失去了耐心，各地利益集团不想将权利让与未经选举产生的中央政府。

利比亚国家过渡委员会主席贾利勒(Mustafa Abdel Jalil)周一呼吁利比亚人给新政府更多时间。

他对记者表示：“我们希望大家能够支持过渡政府，保持耐心。我们已经忍耐了40年，我相信，新政府需要大家保持耐心的时间不会很长。”（完）