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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 07:51 BJT

****澳新经济指标预测--12月13日-12月20日****

路透12月13日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------12月12日当周--------------------------------

12月13日(二)

0030 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 11月 -- 正2

企业状况指数 -- 负1.0

0030 澳洲房屋开工 第三季 -1.5% -4.7%

12月13-14日

2330 澳洲消费者信心指数 12月 -- +6.3%

12月14日(三)

0200 新西兰央行海外资产 11月 -- +57.5%

12月15日(四)

0030 澳洲新车销售 11月 -- +1.1%

12月16日(五)

无重要经济数据公布.

--------------------------------12月19日当周---------------------------------

12月19日(一)

0200 新西兰国民银行(NBNZ)企业信心指数 12月 -- 28.8%

NBNZ整体经济信心指数 -- 18.3%

12月20日(二)

0030 澳洲央行公布12月会议记录

2145 新西兰经常账(亿新西兰元) 第三季 赤字37.75 赤字9.20

截至第三季的年度 赤字79.0 赤字74.7

经常账收支相当於GDP比例 第三季 -3.9% -3.7% (完)

--编译 肖群英;审校 李爽

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