《欧美金融市场假期一览表》--2011年12月13日-2012年12月31日

标题新闻：韩国法院驳回日产汽车针对韩环保部对其排放作弊处罚的起诉，但未立即提供裁决理由
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欧洲和美国金融市场假期如下:
2011年
12月26日(周一)--美国、加拿大、法国、德国、瑞士、英国
12月27日(周二)--英国
2012年
1月2日(周一)--加拿大、美国
1月16日(周一)--美国
2月20日(周一)--加拿大、美国
4月6日(周五)--加拿大、美国、法国
4月9日(周一)--法国
5月1日(周二)--法国
5月21日(周一)--加拿大
5月28日(周一)--美国
7月2日(周一)--加拿大
7月4日(周三)--美国
8月6日(周一)--加拿大
9月3日(周一)--加拿大、美国
10月8日(周一)--加拿大
11月22日(周四)--美国
12月25日(周二)--加拿大、美国、法国
12月26日(周三)--加拿大、法国
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
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--整理 石冠兰; 审校 王兴亚
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路透台北2月9日 - 台湾股市周四震荡上扬，再创逾20个月的收盘高位。分析师表示，农历年后本地资金 、信心都充足，纷纷进场拉抬台股。近期成交升温，类股呈现健康轮动，今日主由中小型电子股接棒上涨，指 数仍有续缓步创下高位的可能。 台湾加权股价指数 收涨0.49%,至9,590.18点；今日成交初值 为1,034.46亿台币，上交 易日修正后为1,107.29亿。台股收盘的前高是2015年6月2日的9,614.26点。 〞惊惊涨，目前上涨的信心和资金都充足。〞台新投顾协理黄文清说。 他并表示，年后本土资金进驻股市，交易热络，未来股市仍有再创高点的可能性，因为量能明显升温。目 前可以观察的重点包括只要台股不爆1,500亿台币以上的大量、又收中长黑K棒，则再向上挑战高点都有机会。 本地时间14:09，亚洲主要股市大多走扬，MSCI亚太明晟指数 涨0.26%。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,536-9,650点。(
路透巴黎2月9日 - 法国兴业银行(Societe Generale)周四称，将让旗下汽车租赁子公司ALD上市，这是该银行在低利率导致国内营收下滑之际，将业务进一步向零售银行业之外发展而采取的举措之一。