《亚洲金融市场假期一览表》--2011年12月13日-2012年12月31日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
亚洲金融市场假期如下:
2011年
12月23日(周五)--日本
12月26日(周一)--香港、澳洲、新西兰、新加坡、印尼
12月27日(周二)--香港、澳洲、新西兰
12月30日(周五)--韩国、菲律宾
2012年
1月2日(周一)--香港、日本、马来西亚、泰国
1月3日(周二)--日本
1月9日(周一)--日本
1月19日(周四)--台湾
1月20日(周五)--台湾
1月23日(周一)--中国、香港、马来西亚、菲律宾、韩国、台湾
1月24日(周二)--中国、香港、马来西亚、韩国、台湾
1月25日(周三)--中国、香港、台湾
1月26日(周四)--台湾
2月1日(周三)--马来西亚
2月6日(周一)--马来西亚
2月7日(周二)--马来西亚
2月28日(周二)--台湾
3月1日(周四)--韩国
3月7日(周三)--泰国
3月20日(周二)--日本
4月4日(周三)--香港、台湾
4月5日(周四)--中国、菲律宾、台湾
4月6日(周五)--香港、菲律宾、泰国
4月9日(周一)--香港、菲律宾
4月13日(周五)--泰国
4月16日(周一)--泰国
4月30日(周一)--日本
5月1日(周二)--中国、香港、马来西亚、菲律宾、韩国、台湾、泰国
5月3日(周四)--日本
5月4日(周五)--日本
5月7日(周一)--泰国
5月28日(周一)--韩国
6月4日(周一)--泰国
6月6日(周三)--韩国
6月12日(周二)--菲律宾
7月2日(周一)--香港
7月16日(周一)--日本
8月2日(周四)--泰国
8月13日(周一)--泰国
8月15日(周三)--韩国
8月20日(周一)--马来西亚
8月21日(周二)--马来西亚、菲律宾
8月27日(周一)--菲律宾
8月31日(周五)--马来西亚
9月17日(周一)--日本、马来西亚
10月1日(周一)--中国、香港、韩国
10月2日(周二)--中国、香港
10月3日(周三)--中国、韩国
10月8日(周一)--日本
10月10日(周三)--台湾
10月23日(周二)--香港、泰国
10月26日(周五)--马来西亚
11月1日(周四)--菲律宾
11月2日(周五)--菲律宾
11月13日(周二)--马来西亚
11月15日(周四)--马来西亚
11月23日(周五)--日本
11月30日(周五)--菲律宾
12月5日(周三)--泰国
12月10日(周一)--泰国
12月24日(周一)--日本
12月25日(周二)--香港、马来西亚、菲律宾、韩国
12月26日(周三)--香港
12月31日(周一)--日本、菲律宾
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
浏览原文请点选[HOL2/DIARY].参考欧美休假安排原文报导,请点选[HOL1/DIARY][HOL3/DIARY].所有中文版假期安排,请点选[HOL/CN]
--整理 石冠兰; 审校 王兴亚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。