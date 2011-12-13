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市场报道 | 2011年 12月 13日 星期二 08:00 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货多收低,美元走强和欧债疑虑令市场承压

路透芝加哥12月12日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一大多收低,美元走坚和关於欧盟债务危机解决方案可能崩溃的忧虑令市场承压.

美国平原区天气料将良好,有利於作物生长,亦打压价格.

堪萨斯城期货交易所(KCBT)硬红冬麦期货领跌,3月合约KWH2下挫1.6%.

未来两周,美国平原部分地区的硬红冬麦作物料将得到更多降雨和降雪.

美国农业部称,一周小麦出口检验量为1,650.4万蒲式耳,符合1,500-1,900万蒲式耳的预估.

孟加拉国将50,000吨小麦的投标时间推迟10天,因存储限制.

约旦希望购买2月或3月交货的100,000吨不限产地的小麦,该国上次购买的是乌克兰小麦.

CBOT小麦预估成交量为62,258口.(完)

--编译 杜明霞;审校 张若琪

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