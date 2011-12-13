〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货多收低,美元走强和欧债疑虑令市场承压

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥12月12日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一大多收低,美元走坚和关於欧盟债务危机解决方案可能崩溃的忧虑令市场承压.
美国平原区天气料将良好,有利於作物生长,亦打压价格.
堪萨斯城期货交易所(KCBT)硬红冬麦期货领跌,3月合约KWH2下挫1.6%.
未来两周,美国平原部分地区的硬红冬麦作物料将得到更多降雨和降雪.
美国农业部称,一周小麦出口检验量为1,650.4万蒲式耳,符合1,500-1,900万蒲式耳的预估.
孟加拉国将50,000吨小麦的投标时间推迟10天,因存储限制.
约旦希望购买2月或3月交货的100,000吨不限产地的小麦,该国上次购买的是乌克兰小麦.
CBOT小麦预估成交量为62,258口.(完)
--编译 杜明霞;审校 张若琪
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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