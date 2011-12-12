《美债周二展望》公债价格上涨,因欧洲笼罩更多阴霾

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 标普分析师警告,欧元区必须采取更多措施阻止债务危机

* 三年期公债为本周标售拉开序幕

* 指标公债收益率自11月以来交投在2%附近的区间

路透纽约12月12日电---美国公债价格周一上涨,因上周欧盟峰会後对股市的乐观情绪消失,且投资人开始再次担忧欧债危机的全面解决方案仍很遥远.

美股下跌,增加公债的避险魅力,尽管未来几天的新债供应料将使公债收益率(殖利率)保持在近期区间之内.

"人们仍然担心欧洲领导人解决欧债危机的能力,"Williams Capital固定收益销售及交易部主管David Coard说.

本周和下周初计划举行七次公债标售,其中的首轮标售得到强劲需求.320亿美元的三年期公债标售的得标利率低於公开市场的水平,代表需求强劲.

在标售结束後,野村证券的分析师在致客户的报告中说,标购积极是因为交易商回补空头头寸.

对欧洲情势的悲观看法可能令公债在未来几天得到良好需求.

上周,除英国以外,所有欧盟成员国同意推行更严格的预算规则及加深财政一体化.但限制了欧元区救助基金的能力,使欧洲央行面临压力,需在抗击危机上要担任更大的角色.欧洲央行多次表示反对这样做.

周一评级机构标准普尔对欧元区给予更大压力,其首席分析师称,欧元区解决其债务问题的时间正在流失.

上周将15个欧元区成员国放在负面观察名单令金融市场震惊的标准普尔首席分析师Jean-Michel Six称,上周欧洲峰会协议是一大进展,但还不足够.

周一穆迪也表示,仍预计将在2012年第一季重新评估对欧元区的主权评级.在缺乏决定性措施的情况下,欧元区主权仍面临压力.[ID:nCN1278098]

指标10年期公债US10YT=RR价格升15/32,收益率从周五尾盘的2.06%下跌至2.02%.该收益率自11月初来一直陷入1.87-2.17%区间.

30年期公债US30YT=RR价格劲升1-5/32,收益率从周五尾盘的3.11%下跌至3.05%.

美国财政部预计将在仅仅八个交易日内进行七次公债标售,规模总计1,770亿美元.周二将标售210亿美元10年期公债,周三标售130亿美元30年期公债.

尽管公债标格变化明显,但成交量低.CRT Capital在致客户的报告中预计,公债成交量为10天均值的62%,较之两年期公债,10年期和30年期公债的交易量较多.

美联储周二将举行会议,讨论货币政策,预期在经济刺激计划或政策方面不会有新东西公布.美联储承诺至少在2013年中前将保持利率在目前近零的超低水准.(完)

--编译 利棣儿/肖群英;审校 张涛

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>