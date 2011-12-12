《中国报摘》--中国证券报12月13日

* 头版头条:

--中国沪深两市12日低开低走,上证综指跌破2,300点整数关口,收盘和盘中均创32个月以来新低.沪市成交365.16亿元人民币,创2009年1月以来成交地量.

* 其他:

--大成基金发布公告称,自12日起对公司旗下基金持有的重庆啤酒(600132.SS)继续进行估值调整,估值价格调整为47.86元.

--重庆啤酒如期遭遇三跌停,但公司公告表示,不存在应披露而未披露的信息,乙肝疫苗II期临床研究的统计分析结果终稿将於2012年1月6日出具,预计项目临床研究总结报告终稿将於2012年4月6日出具.

--中国社科院报告称,2012年将是原油价格剧烈波动的一年,预计国际油价的基准波动带将会在70-90美元.中国原油进口增速可能会放缓,但进口依存度会继续上升到56%左右.

--环保部原则通过核安全"十二五"(2011-2015年)规划,业内人士分析,这意味着中国重启核电项目审批的步伐有望加快,由国家能源局牵头调整的《核电中长期发展规划》近期可能出台.(完)

--整理 周晓峰; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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