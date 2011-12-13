〔美国债市〕MBS利差收盘涨跌互现,成交量略低於正常水平

IFR芝加哥12月12日电---美国抵押支持证券(MBS)利差周二收盘涨跌互现,低票息品种走势落後.成交量低於正常水平.

避险情绪回潮,因担忧周五的欧盟峰会协议难以有效化解欧债危机.这拖累股市大幅下挫,10年期公债则弹升13/32至99-29/32,收益率(殖利率)报2.01%.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)似乎是周一最踊跃的买家.银行也在买入,而海外投资者据称较为淡静,而中长期投资者在大举抛售.与此同时,按揭贷款银行的发行量维持在近期每日10亿美元的水平.Tradeweb数据显示,成交量为30日均值的78%.低票息MBS走势最为落後.

票息3.5%至5.5%的30年期MBS大幅收高2至2+个跳动点,票息6.0%和6.5%的30年期MBS收升约1/8个大点.票息3.5%至4.5%的15年期MBS上涨1+个跳动点,票息3.0%和5.0%的15年期MBS则下跌1-2个跳动点.票息5.5%至6.5%的MBS较10年期公债利差持平或略微缩窄,票息3.5%-5.0%的MBS较10年期公债利差走阔幅度在1+个跳动点至逾1/8大点之间;票息3.5%的MBS较互换利差持平,票息6%和6.5%的MBS较互换利差缩窄3+个跳动点.15年期MBS走势落後于30年期,吉利美/房利美MBS走低.

美国周二有多个重大事件发生,美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期一天的会议,财政部标售10年期公债,此外还将公布11月零售销售和10月企业库存数据.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

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