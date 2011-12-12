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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 07:58 BJT

〔中国企业〕龙腾集团明年1月重启纳斯达克上市交易,筹约9,260万美元--IFR

路透12月13日电---据汤森路透旗下IFR报导，龙腾集团将於明年1月再次启动纳斯达克上市交易。

据该公司于美国证交会网站上公布的文件，该公司是次计划募集资金约9,260万美元，用於公司扩张和并购，发展新技术和新产品，以及用作营运资金。麦格理负责安排是次发行。

该公司今年8月曾尝试上市发行但随後推迟，当时募集资金不超过8,000万美元。当时发行500万美国预托凭证，参考价格区间为14至16美元，相当於15至18倍的2011年市盈率。(完)

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--整理 乔艳红; 审校 杨淑祯

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