〔中国企业〕龙腾集团明年1月重启纳斯达克上市交易,筹约9,260万美元--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月13日电---据汤森路透旗下IFR报导，龙腾集团将於明年1月再次启动纳斯达克上市交易。
据该公司于美国证交会网站上公布的文件，该公司是次计划募集资金约9,260万美元，用於公司扩张和并购，发展新技术和新产品，以及用作营运资金。麦格理负责安排是次发行。
该公司今年8月曾尝试上市发行但随後推迟，当时募集资金不超过8,000万美元。当时发行500万美国预托凭证，参考价格区间为14至16美元，相当於15至18倍的2011年市盈率。(完)
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--整理 乔艳红; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。