《中国报摘》--金融时报12月13日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中国加入世贸组织十年来,金融业对外开放不断推进,股份制商业银行通过全面战略转型,经营效益不断提升,风险管控能力进一步增强.今年6月末,股份制商业银行整体拨备覆盖率达345.41%,远高於商业银行整体拨备覆盖率水平和大型银行拨备覆盖率.
* 其他:
--保监会发布指导意见,督促保险业参与加强和创新社会管理,应完善流动人口保险保障与服务体系,深入推进"三农"保险,完善多层次社会保障体系.
--数据显示,1-11月,北京销售商品房面积1,107.8万平方米,同比下降19.5%,降幅继续扩大.此前公布的数据显示,前10个月,北京商品房销售面积为1,007.5万平方米,同比下降13.9%.(完)
--整理 康熙泽; 审校 乔艳红
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。