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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 08:09 BJT

《中国报摘》--金融时报12月13日

* 头版头条:

--中国加入世贸组织十年来,金融业对外开放不断推进,股份制商业银行通过全面战略转型,经营效益不断提升,风险管控能力进一步增强.今年6月末,股份制商业银行整体拨备覆盖率达345.41%,远高於商业银行整体拨备覆盖率水平和大型银行拨备覆盖率.

* 其他:

--保监会发布指导意见,督促保险业参与加强和创新社会管理,应完善流动人口保险保障与服务体系,深入推进"三农"保险,完善多层次社会保障体系.

--数据显示,1-11月,北京销售商品房面积1,107.8万平方米,同比下降19.5%,降幅继续扩大.此前公布的数据显示,前10个月,北京商品房销售面积为1,007.5万平方米,同比下降13.9%.(完)

--整理 康熙泽; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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