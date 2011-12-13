〔中国基金〕大成继续下调旗下基金持有的重庆啤酒估值,呼吁股票停牌

路透上海12月13日电---中国大成基金管理有限公司周二公告称,继续对旗下基金持有的重庆啤酒(600132.SS)进行估值调整,估值价格再次下调至47.86元人民币;大成基金并呼吁重庆啤酒申请股票停牌,全面补充披露相关信息.

因重庆啤酒发布的乙肝疫苗二期临床B阶段进度情况相关数据低於市场预期,自上周四(8日)起复牌後已连续三天跌停,而大成基金旗下基金重仓该股,据重庆啤酒三季报显示,大成基金旗下共有六只基金进入10大流通股股东行列.

大成基金指出,自上周四起对公司旗下基金持有的重庆啤酒采用估值模型进行估值调整,鉴於重庆啤酒近日的市场表现,其估值模型因子已发生变化,经重新计算并与托管银行商定,自周一(12日)起对重庆啤酒继续进行估值调整,估值价格调整为47.86元.

大成基金上周六曾发布公告,对旗下基金持有的重庆啤酒按照59.09元进行估值.

大成基金公告指出,作为重庆啤酒的主要流通股股东之一,公司经审慎研究後认为重庆啤酒本次信息披露不够完整、充分,须进一步补充完善.从保护上市公司股东和基金份额持有人利益的角度出发,敦请重庆啤酒应立即向上海证券交易所申请股票停牌,直至信息披露完整、充分.

重庆啤酒周一收报59.09元,继续无量收於跌停.(完)