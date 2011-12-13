《全球重要经济事件一览表》--12月13日-12月20日

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月13日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行利率会议;会後并宣布利率决定及政策声明(1915).

法兰克福--德国央行总裁魏德曼在法兰克福国际商业记者俱乐部(ICFW)发表讲话(1730-2100).

维也纳--石油输出国组织(OPEC)下属Ministerial Monitoring Sub-Committee(MMSC)第75次会议.

维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布石油市场月报.

12月14日(三)

柏林--欧洲央行管委会成员魏德曼就欧元问题发表讲话(1400-1500).

悉尼--澳洲央行副总裁巴泰利诺(Ric Battellino)在第24届大洋洲金融及银行会议中发表演说(0130).

雅典--希腊总理帕帕季莫斯、财长Evangelos Venizelos及欧盟任务小组负责人Horst Reichenbach、国际货币基金组织(IMF)代表团团长Poul Thomsen在一场美国-希腊商会所主办的经济会议中发表演讲.

奥斯陆--挪威央行政策制定执委会举行利率会议.1300GMT公布利率决定,1345GMT召开记者会.

维也纳--石油输出国组织(OPEC)第160次例行会.

亚特兰大--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大中城(Midtown)的中城联盟年会中发表讲话(1330).

12月15日(四)

柏林--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉发表演讲,题为"欧洲央行担任最後贷款人?社会市场经济下的货币政策空间."

法兰克福--欧洲央行公布月报(0900).

赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁就经济前景发表讲话.

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)参加瑞典国会金融委员会有关金融稳定的公开听证会.瑞典金融监督局总裁Martin Andersson也将参会.听证会将审阅两家官方机构的金融稳定报告(0930-1045).

苏黎世--瑞士央行货币政策评估(0830).

悉尼--澳洲央行公布月报(0030).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)部长级会议(至12月17日).

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在安德鲁杨政策研究学院(Andrew Young School of Policy Studies)的毕业典礼上发表关於职业与生活的演讲(1820).

华盛顿--国会监管和调查小组委员会(Oversight and Investigations Subcommittee)就明富环球(MF Global)破产举行听证会(1900).

12月16日(五)

布鲁塞尔--欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)欧洲证券和市场管理局(ESMA)总裁Steven Maijoor举行会谈.

斯德哥尔摩--瑞典央行理事会议(1200).

罗马--在意大利央行主办的前经济部长派多亚夏欧帕(Padoa-Schioppa)追思会上,欧洲央行总裁德拉吉主持第一场小组会议,题为"货币政策与支付系统"(0830).

罗马--在意大利央行主办的前经济部长派多亚夏欧帕(Padoa-Schioppa)追思会上,欧洲央行执委会成员斯麦吉(Lorenzo Bini Smaghi)参加第四场小组会议,主题是"国际货币体系的改革"(1530).

东京--日本政府公布12月经济报告.

意大利佛罗伦萨--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯参与题为"危机後政策制定的计量经济学工具"座谈会,随後参与主题为"政策分析中的计量经济学:危机之後"的会议(1615).

德州奥斯汀--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在奥斯汀商会2012年经济预估餐会中发表演讲,主题为"经济报告:回顾过去,展望未来."(1700)

12月19日(一)

北卡罗来纳州夏洛特--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在夏洛特商会年度经济展望会议上,发表"经济前景,2011年12月"的讲话(1815).

斯德哥尔摩--瑞典央行货币政策会议(至12月20日).

莫斯科--欧亚经济共同体(EurAsEc)理事会会议.

巴黎--欧洲央行管理委员会成员诺亚参加原为巴黎证交所的Palais Brongniart举行的会议并讲话.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.

12月20日(二)

东京--日本央行举行货币政策会议(至12月21日).

悉尼--澳洲央行公布2011年12月货币政策会议记录(0030).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 石冠兰;审校 徐文焰

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