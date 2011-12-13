〔中国房地产〕调控正处在关键时期,远未到放松时--人民日报

中国政策：2020年底前完成全国生态保护红线划定--国务院
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。
路透北京12月13日电---人民日报周二发表文章称,目前房地产调控正处在关键时期,成果仍不稳固,远没到可以放松的时候.房价回归合理水平的目标并未实现,促使房价反弹的因素依然存在.
报导并称,只有坚持和完善调控,进一步落实已出台的各项政策,才能使房价继续向更合理、更安全的水平回落.在房地产调控要确保取得实效的同时,又要把握好政策的力度和节奏.
"如果刚见成效就放松调控,房地产市场还是会回到过去的发展轨道上,房价的反弹在所难免,调控有可能前功尽弃,"报导称.
中国上周五公布前11个月房地产投资及新开工增速均出现连续第四个月放缓,销售持续低迷.分析师及专家指出,明年房地产投资有出现大幅下滑的可能,或将殃及中国经济.[ID:nCN1274776]
报导援引住房和城乡建设部有关负责人表示,房产税改革、土地招拍挂制度改革、治理和规范房地产市场秩序、建立健全房地产市场健康运行和住房保障方面的相关法律法规等,将是下一阶段调控的重点.
国务院发展研究中心金融研究所所长夏斌亦称,在楼市调控目标上,短期内可以着眼于房价;长期看一定要着眼于形成长效制度.行政措施应慢慢退出,市场税收等措施慢慢跟进.
中共中央政治局上周五召开会议,分析研究明年经济工作.会议称2012年将坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归.[ID:nCN1275576](完)
--发稿 邵晓忆; 审校 杨淑祯
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。