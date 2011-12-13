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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 08:21 BJT

〔韩国股市〕盘初下挫逾1%,三星信用卡因出售资产而下跌

路透首尔12月13日电---韩国股市周二低开,在主要评级机构警告欧洲领导人未能采取足够行动化解欧债危机後,市场对欧洲的忧虑情绪回潮.

三星信用卡(029780.KS)挫跌3.4%,此前该信用卡发行商公布,已决定向建筑材料企业KCC(002380.KS)出售非上市游乐园运营商Samsung Everland的17%股份,总价值7,738.5亿韩元(6.75亿美元).该消息刺激大韩商工股票大涨4.9%.

0002GMT时,综合股价指数.KS11下挫1.04%至1,880.05点.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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