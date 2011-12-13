〔韩国股市〕盘初下挫逾1%,三星信用卡因出售资产而下跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔12月13日电---韩国股市周二低开,在主要评级机构警告欧洲领导人未能采取足够行动化解欧债危机後,市场对欧洲的忧虑情绪回潮.
三星信用卡(029780.KS)挫跌3.4%,此前该信用卡发行商公布,已决定向建筑材料企业KCC(002380.KS)出售非上市游乐园运营商Samsung Everland的17%股份,总价值7,738.5亿韩元(6.75亿美元).该消息刺激大韩商工股票大涨4.9%.
0002GMT时,综合股价指数.KS11下挫1.04%至1,880.05点.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。