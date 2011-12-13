版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 08:26 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--12月13日-12月20日

(除特别说明,均为GMT时间)

12月13日(二)

维也纳--石油输出国组织(OPEC)下属Ministerial Monitoring Sub-Committee(MMSC)第75次会议.

维也纳--OPEC公布石油市场月报.

12月14日(三)

维也纳--OPEC第160次例行会议.

萨格勒布--克罗地亚央行货币政策委员会会议.

布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布货币政策报告.

12月15日(四)

苏瓦--斐济央行举行会议.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)部长级会议(至12月17日).

12月16日(五)

墨西哥城--墨西哥央行公布12月2日货币政策委员会会议记录.

印度孟买--印度央行召开2011-12年货币政策季度中期评估.

波哥大--哥伦比亚央行理事会会议.

12月19日(一)

莫斯科--欧亚经济共同体(EurAsEc)理事会会议.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.

12月20日(二)

华沙--波兰央行货币政策委员会会议,没有利率决定宣布计划.

布达佩斯--匈牙利央行召开议息会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 李爽

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐