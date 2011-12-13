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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 08:20 BJT

〔日本股市〕日经指数盘初下跌,因欧洲情势忧虑重燃

路透东京12月13日电---日经指数周二开盘下跌,追随全球股市跌势,因对欧洲领导人对抗债务危机举措的忧虑重现.

日经指数.N225跌1.5%报8,526.00点,略高於8,510附近的25日移动均线切入位,东证股价指数.TOPX跌1.4%至736.40点.(完)

--编译 李爽;审校 戴素萍

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