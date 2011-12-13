〔中国新股〕证监会发审委周五审核百隆东方IPO申请,为"中信系"参股企业

路透北京12月13日电---中国证监会发审委将於周五(16日)审核百隆东方股份有限公司A股首次公开发行(IPO)申请,该公司为中信产业基金和中信证券(600030.SS)旗下金石投资参股企业.

刊登在证监会的招股说明书显示,公司是次IPO拟发行不超过1.5亿股,占发行後总股本不超20%,计划募集资金约10.6亿元人民币.拟上市目的地为上海证券交易所.

本次IPO的主承销商为中信证券(6030.HK).

招股书并显示,绵阳产业基金及中信产业基金(香港)分别持有百隆东方1,850万股股份,各占发行前总股本3.0833%,中信证券子公司--金石投资有限公司持有百隆东方500万股份,占发行前总股本0.8333%.

其中,绵阳产业基金执行合伙人系中信证券参股公司--中信产业基金,中信证券现持有中信产业基金35%股权,为其第一大股东;中信产业基金(香港)系中信产业基金境外关联公司管理的境外美元基金CPE CHINA FUND, L.P.在中国香港设立的投资公司.

数据显示,2010年度,公司实现归属於母公司所有者的净利达9.5亿元人民币,营业收入48.7亿元;今年前六个月,上述两项财务收入分别为7.3亿元和25.9亿元.公司主要从事色纺纱的研发、生产和销售,经营产品包括纯棉色纺纱、混纺色纺纱等.(完)

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