〔中国经济〕加强对外商投资公司审批管理,其境内贷款禁用於境内再投资

路透北京12月13日电---为规范外商投资性公司的审批和外汇管理,中国商务部、外汇局日前下发通知,明确外商投资性公司的境内贷款不得用於境内再投资.

刊登在商务部网站的通知并表示,外商投资性公司可将其在中国境内获得的人民币利润、先行回收投资、清算、股权转让、减资的人民币合法所得,经所在地外汇局核准後,直接用於境内投资.

此外,外国投资者也可将其上述合法所得向投资性公司注册资本出资(或增资)後开展境内投资.

商务部并要求加强对外商投资性公司审批统计信息的审核管理,对批准设立的外商投资性公司,需在《外商投资企业基础信息表》中标注"投资性公司",并录入商务部外商投资企业审批管理系统.

而其他各类型企业均不得标注"投资性公司"或"投资控股"等类似名称.

据商务部2004年发布的规定,投资性公司系指外国投资者在中国以独资或与中国投资者合资的形式设立的从事直接投资的公司.公司形式为有限责任公司.(完)