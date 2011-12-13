《中国报摘》--其他报纸重要消息12月13日(I)

**上海证券报**

--商务部、外汇局日前下发《关於进一步完善外商投资性公司有关管理措施的通知》,其中明确外商投资性公司的境内贷款不得用於境内再投资.

--着名经济学家厉以宁表示,未来货币政策应保持稳定,以微调为主,避免"大起大落、大松大紧"伤害经济发展.他并称,货币政策处於稳健的甚至适度宽松的状态是有好处的,因为中国是个转型发展中国家,不能够照搬发达国家的货币流量的计算方式.

--从中国有色金属工业协会硅业分会获悉,协会将提出应对美韩等多晶硅出口国家徵收反倾销关税,并建议国家组织地方启动特别太阳能光伏发电计划.

--苏宁电器(002024.SZ)公告称,包括副董事长、总裁在内的高管,计划在未来1个月内,以合计不超过人民币2亿元对本公司股票进行增持,增持所需资金由管理层自筹取得.

--出售地产业务的计划刚刚获得股东大会通过,海南航空(600221.SS)(900945.SS)又披露了涉及金额超过18亿元的三项新投资计划，包括增资香港航空、受让长安航空股权、受让海航财务公司股权等.

**人民日报**

--根据国家统计局黑龙江调查总队在全省27个市县的粮食产量实割实测结果,黑龙江省今年连续第八年获得粮食大丰收,粮食总产量达到1,114.1亿斤,比上年增加111.5亿斤,增长幅度为11.1%.黑龙江省粮食总产量首次超过河南,成为全国第一产粮大省.

--记者从福建省政府召开的政银企对接会上获悉,福建省各家银行在原有信贷规模、投向重点不变的基础上,12月份新增中小微企业信贷规模约145亿元,为中小微企业发展提供有力金融支持.

**21世纪经济报 道**

--中广核旗下全资子公司中广核铀业发展有限公司已经与同在英国伦敦证券交易所和纳米比亚证券交易所上市的Kalahari Minerals公司达成收购协议,中广核将通过与中非发展基金成立合资公司,并以现金方式对Kalahari公司进行要约收购,总价约为6.32亿英镑(约62.2亿人民币).

--知情人士透露,证监会正在酝酿城商行上市的具体标准.但业界呼吁,要考虑地域差异和监管导向,不能以规模论英雄.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 周晓峰/康熙泽; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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